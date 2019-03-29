Apple Card 信用卡啟動程序　iOS 12.3 beta 率先流出

Apple Card 實體信用卡功能雖然短期內都不會在香港出現，不過有開發者在剛推出的 iOS 12.3 beta 當中，卻已經找到 Apple 這款實體信用卡在 iPhone 上的啟動畫面。從介面程序看，在手機開卡似乎真的非常簡單。

根據 9to5Mac 的報道，剛推出的 iOS 12.3 beta 測試版本中，隱藏了 Apple Card 啟動程序畫面的源碼，而 9to5Mac 亦成功中源碼中，找到啟動的影片。從影片中可見，Apple Card 的啟動程序，可以說跟配對 AirPods 的步驟相若。似乎只需要將未「配對」的 Apple Card 實體卡靠近 iPhone，就會開始啟動程序。

Apple Card 在 iPhone 上的開卡程序，在最近推出的 iOS 12.3 beta 測試版中流出。（9to5Mac）

Apple Card 實體卡全面睇（按圖放大）

若果從這個啟動程序估計，用戶將來可能可以從 Apple Store 中直接「購買」或領取 Apple Card 的實體版本。而由於每張卡上都不設卡號碼、沒有到期日及 CCV 保安碼及用戶簽名，所有卡的保安資料其實都儲存到 iPhone 的 Wallet 之中；恐怕連 cut 卡將來應該都可在 Wallet 上「解除配對」就可以完成？實在令人期待 Apple Card 會早日公布在香港推出。

另外，每一件 Apple 產品在開發期間都有一個產品代號，從今次 iOS 12.3 beta 中，我們可以知道 Apple Card 的代號就是「Broadway」。