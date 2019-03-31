小米雙摺屏手機最新影片　預計即將推出

小米雙摺屏手機近日出現在小米官方微博當中，不過就並非宣傳影片或者測試影片，而是一條「官方流出」式影片。當中可以看到手機介面操作流暢，而且摺合反應靈敏，表現讓人有點期待。（文：黎生）

小米雙摺屏手機近日在官方微博有新影片「流出」。有別早前流出的影片，今次觀眾不但可以清楚看到整部手機的正面設計，而且更可以清楚看到手機的操作及屏幕摺合過程相當流暢，加上手機的體積輕巧，觀感不比 Huawei Mate X 及 Samsung Galaxy Fold 差，讓人有點期待的感覺。

小米雙摺屏手機採用真全面屏設計，需以手勢進行操作；觀眾可以看到「返回」手勢及其動畫效果。

從影片可以看到小米雙摺屏手機採用全屏幕零按鍵設計，只需要透過手勢操控，便可以進行「返回」動作，而且手機反應靈敏，表現不俗。另外影片亦再次示範了手機的摺合表現，當中可以看到過程順暢，介面亦可即時轉換，開發進程應該頗為成熟。



據早前流出的消息，小米雙摺屏手機將於 2019 年第二季度推出（即約 4 - 6 月），而且售價更會貫徹小米平價策略，相比 Huawei 及 Samsung 的摺屏手機便宜一截。



來源：小米官方微博