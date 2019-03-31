AirPods 2 電池、防水功能有升級？iFixIt 徹底拆解對比上一代

AirPods 2 到底跟 AirPods 1 有什麼分別？專門提供第三方維修方案的 iFixIt，就把 Apple AirPods 2 全面拆解，除了尋找維修的方法之外，亦研究了原本傳聞中的防水功能何去何從，及 AirPods 2 電量有否提升。

AirPods 2 成為 iFixIt 的最新一位「受害者」；近年所有科技產品一推出，iFixIt 都會在短時間內將其拆解，嘗試為產品提供第三方的維修解決方案；AirPods 2 當然亦不會例外。前年的 AirPods 1 代被 iFixIt 評為幾近沒有可能維修，加上電池容量太小，令產品整體壽命非常有限，到底 AirPods 2 有沒有作出改進？

iFixIt 將 AirPods 2 徹底拆解，嘗試找出第三訪維修方法。（iFixIt）

AirPods 2 配 Qi 無線充電盒重量為 40g，比上一代輕微重約 2.3g，整體大小則維持不變。每邊 AirPod 的 16.5 × 18.0 × 40.5mm 大小及 4g 重量亦跟上一代持平。iFixIt 跟 Creative Electron 合作，在拆解前先以 X 光研究新一代 AirPods 2，大家可以在充電盒的蓋上，找到 5 粒用作穩定盒蓋的磁石。

AirPods 2 外型跟上一代沒有分別。（iFixIt）

要拆解 AirPods 2 其實也不算簡單，iFixIt 先用暖包的熱力令耳機的黏著劑軟化，以刀片沿耳機接駁位分開，再將耳機放到帶酒精的溶劑中令黏著劑鬆開，再經過一輪功夫，才可以成功取出 AirPods 2 的內部零件。

拆解 AirPods 2 耳機過程（按圖放大）

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原來 AirPods 2 的 93 milliwatt hour 電池跟上一代 AirPods 根本沒有分別，電量只有剛推出的 Samsung Galaxy Buds 一半；而耳機當中就換入了全新的 H1 處理器。

AirPods 2 耳機內部零件（按圖放大）

另外，AirPods 2 的無線充電盒鉸位亦做得比上一代穩固，iFixIt 在經歷一番困難之後成功將充電盒拆解，發現無線充電盒的 398mAh 跟上一代維持一樣；雖然已經比 Apple Watch Series 4 的電池為大。AirPods 2 的充電盒的底板亦比上一代更「黐粒粒」，iFixIt 相信是由於底板加上了防水塗層的緣故。

AirPods 2 無線充電盒拆解（按圖放大）

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成功取出的 398mAh 電池亦與上一代相同。（iFixIt）

底板似乎加入了防水塗層。（iFixIt）

拆到最後，iFixIt 終於成功將充電盒的無線充電線圈取出。充電線圈連著一塊散熱板去避免充電時過熱，不過成功拆解的 AirPods 2 及充電盒，基本上沒有可能還原，iFixIt 亦為產品給了一個最低的 0 分維修指數。

成功取出無線充電的線圈及散熱板。（iFixIt）

iFixIt 總結，AirPods 2 的充電盒設計，包括防水塗層及更隱固的鉸位設計，令產品更加耐用，不過就沒有令維修更加容易，大家購買 AirPods 2 之後，有要心理準備電池壽命一兩年後完結就要準備換耳機了。