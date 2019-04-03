Samsung Galaxy Note 10 又出一大一細？或將備有兩個版本

Samsung Galaxy S10 備有多個版本，成功滿足不同用戶的需要；眼見及此，坊間盛傳 Samsung 有意將這成功方程式，複製至 2019 年度下半季旗艦機款 Galaxy Note 10，讓 Galaxy Note 系列首次同一年備有兩款不同尺吋機的機款供用家選擇。(文:黎生)

坊間預計 Sasmung 將會同時帶來採用 6.4 吋屏幕標準版的 Galaxy Note 10 及 6.7 吋屏幕旗艦版的 Galaxy Note 10+。至於規格上，Galaxy Note 10 系列應該會採用 Galaxy S10+ 同級的前置鏡頭組，意味手機將採用雙開孔的 Infinity-O 屏幕，至主鏡則則會升級至四鏡配置，為用戶帶來最極致的拍攝體驗。

另外，坊間亦預計 Samsung 會為 Galaxy Note 10 推出 5G 版本，以配合網絡發展的需要。但有關 Galaxy Note 10 的規格，則尚未有更多資料流出。

來源：phonearena

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