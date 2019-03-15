手機版《魔界戰記 Disgaea RPG》3月19日雙平台同步推出

《魔界戰記 Disgaea RPG》（魔界戦記ディスガイアRPG），宣布 3 月 19 日日本 App Store／Google Play 推出

【手機版《魔界戰記 Disgaea RPG》】日本 Nippon Ichi Software（日本一軟體）與 ForwardWorks 共同合作，預定於 2019 年在 iOS／Android 等手機平台推出，目前官網預約註冊活動人數已經超過 40 萬人以上的人氣 SRPG《魔界戰記》系列最新作《魔界戰記 Disgaea RPG》（魔界戦記ディスガイアRPG，名稱暫稱），宣布將決定於 2019 年 3 月 19 日正式在日本 App Store／Google Play 推出上架！

《魔界戰記 Disgaea RPG》為日本一軟體與 ForwardWorks 共同開發，將日本一軟體旗下人氣 SRPG《魔界戰記》遊戲內容（如道具界迷宮、暗黑議會等要素）與世界觀移植到手機上重新推出，並網羅系列眾多人氣角色齊聚一堂，讓玩家們能夠透過指令戰鬥的操作享受手機版原創的故事冒險樂趣！

另外，隨著本次遊戲發售日決定，官方也宣布將於日本時間 2019 年 3 月 15 日 20:00 在 YouTube Live 上推出本作首次初回生放送直播節目，屆時也將會公開遊戲最新情報資訊讓玩家們搶先確認，喜歡系列作的粉絲們到時可別錯過官方的最新發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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