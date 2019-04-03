小米 9 SE Line 熊大限量套裝登場　Brown 迷不可錯過

Line Friends 的熊大 Brown 一向深受市場歡迎，最近小米便成功邀請 Line 合作，為小米 9 SE 推出熊大限量套裝及其他周邊產品，讓一眾 Line 家族 Fans 瘋狂。（文：黎生）

小米 9 SE 擁有不俗的性價比，本已備受用家歡迎，但近日小米更宣布為小米 9 SE 帶來 Line 熊大限量套裝，更讓一眾用家瘋狂。小米 9 SE 熊大限量套裝將售 人民幣 2,499，即約 HK$2,922，價格算是頗為合理。而且，小米 9 SE Line 熊大限量套裝不只是加入了 Line Friends 的主題設計，而且可讓用家透過小愛同學與熊大進行互動，相當有趣。

小米 9 SE Line 熊大限量套裝包含手機、保護套、電池等等，相當抵買。

由於熊大的角色設定是不會說話，因此當用戶與熊大聊天時，熊大將會以不同的可愛動作作出回應。另外，小米 9 SE Line 熊大限量套裝還附有印上熊大卡通的專用保護套、熊大流動電池、貼紙及收藏證書，包裝精美，有一定收藏價值。

另外無法成功入手限量的小米 9 SE Line 熊大套裝，大家亦可以選擇購買熊大流動電池，其售價為 RMB 99，即約 HKD115，為其他流動裝置提供 10,000 mAh 的流動電量。



來源：小米微博

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV