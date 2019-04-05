假 iPhone 騙取美國 Apple 近百萬美金　中國留學生手法匪夷所思

俗語說「道高一尺魔高一丈」，強如蘋果公司（Apple）都敵不過中國學生，竟然被極為普通的手法騙去近1500部iPhone，損失約100萬美金！到底他們用了什麼方法，而Apple為何如此簡單就被騙？

據外媒報導，美國蘋果公司（Apple）近日起訴兩名中國留學生涉嫌詐騙，案中金額高達近100萬美金，而且過程令不少人感到驚訝。事源2017年開始，兩名於俄勒岡州留學的中國人Yangyang Zhou和Quan Jiang，先後透過Apple的網上保養服務發出維修iPhone要求，聲稱手機不能正常運作或開不到機，把近2000部實際是假iPhone的壞機寄送給Apple，期間他們一共提出了3069次保養申請，神奇的是美國Apple接納了大部分個案，並向二人送回1493部翻新的真iPhone！官方估價每部iPhone約值600至700美金，換言之過程中Apple合共損失約100萬美金，實在匪夷所思。

兩名中國留學生用假機偷龍轉鳳，成功騙取美國蘋果100萬美金，令人驚覺Apple Care程序有漏洞！？（資料圖片）

外國業者指二人的手法其實很簡單，問題出於Apple太過信任客戶，Apple Care回收壞機的程序是以先受理為前題，未必會立即檢查送來的壞機，而是收到申請就直接寄一部翻新機給客人，至於壞機則收集一大批後才慢慢維修，令事件隔了這麼久才被發現，某程度上也是Apple自身的一個漏洞。暫時未有消息指二人的假機從何而來，有網民猜測他們在中國買到一批美國正版的iPhone外殼，內裡裝上假的零件，因此才能蒙混通過Apple美國地區保養服務的申證審核。也有人笑指如果他們見好就收，只是騙個一百幾十部的話可能已經逍遙法外，不過相信經過今次後Apple對壞機回收的程序會有所警惕，大家千萬別有樣學樣。

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Apple今次因內部程序漏洞而被不法之徒利用，日後推出涉及金錢交易的信用卡定必要更小心。

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