Huawei P30 系列售價搶先看　平過歐洲早訂真係有著數？

Huawei 即將在 4 月 12 日在香港舉行新品上市發布會，而今次的主角，理所當然就是早前在法國巴黎發表的拍攝旗艦 P30 系列啦！ 據講在發布會後 P30 以及 P30 Pro 就會在香港即時上市，由即日起已可以在各大零售渠道進行預訂，價錢方面相較歐洲為低，而且預購更有價值過千贈品送！

P30、P30 Pro 香港售價

P30 系列的正式售價有待官方在發布會上確認，但目前我們收到可靠消息，指 P30 將會以約＄5,500 港幣的價錢開售。

如果想要試試全新的潛望式變焦鏡，當然就只有選擇更高階的 P30 Pro 啦，而 P30 Pro 據說將會有兩個型號選擇，分別為售價＄7,500 左右的 256GB ROM 版本以及 $8,500 左右的 512GB ROM 版，兩者都採用 8GB RAM。

開售時的機身顏色選擇則尚待確認

Huawei P30、P30 Pro 兩機分別及上手試玩

買手機送手錶？

雖然已經比歐洲賣得便宜，但無可否認今年度的 P30 系列新機的確是同系列中歷年來最貴的，為了「回本」，當然越多贈品越好。為了滿足這方面的需求，Huawei 方面亦為預訂買家準備了同樣在巴黎發表的新智能手錶、價值＄1,388 的 Huawei Watch GT 作為預購贈品。

Huawei Watch GT 具備 GPS、心率監測等常見功能，但就標榜一般使用時的續航力可以達到兩星期之久，如果關掉 GPS、心率監測等功能，更可以撐足 30 日。

+ 2

除了手錶之外，各大零售商如豐澤、衛訊、蘇寧、百老匯等等，目前都有各自的 P30、P30 Pro 獨家預訂優惠，例如加送流動電池及保護貼、或是有額外的簽帳積分等等，但總的來說，還是不及 Huawei Watch GT 吸引。