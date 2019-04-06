SUPER NINTENDO WORLD Mario樂園登陸新加坡　跟足USJ玩真人孖車

日本大阪環球影城（USJ）早前動工建造「Super Nintendo World」任天堂主題園區，預計2020年開幕。正當大家蓄勢待發想去玩時，Universal Studios官方再宣布，落實連新加坡環球影城都會加入「Super Nintendo World」，同日本看齊。香港人想去旅行又多個選擇了！

新加坡環球影城位於Resorts World Sentosa Singapore（RWS）即聞名的聖淘沙，屬香港人熱門旅遊點之一，如今宣布加碼興建「Super Nintendo World」任天堂主題園區，相信定會為這裡帶來更多遊客。雖然官方未有確實時間表，而由於日本大阪環球影城（USJ）的「Super Nintendo World」2020年開幕，外界估計新加坡方面會遲一點，可能要2025年才落成，有關詳情還是要等官方進一步公布。

孖寶兄弟跳入新加坡！聖淘沙環球影城將建SUPER NINTENDO WORLD，給香港人去日本之外另一選擇！

至於日本「Super Nintendo World」方面，為了趕及2020年東京奧運同期開幕，目前工程正如火如荼地進行。早前己發放過一些設計圖和宣傳片，園區遊戲內容當然以任天堂旗下角色為主，當中最令人期待的肯定是《Mario Kart》（孖寶賽車）項目，大家打機就玩得多，實在好想自己落場開車同朋友鬥快！

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