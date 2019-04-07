iPhone 摺機新專利？Apple 新設計隨時將教主激到翻生

Apple「iPhone 摺機」最新設計專利曝光，隨時可能將教主 Steve Jobs 激到翻生。美國專利及商標局刊登 Apple 一項專利申請，當中的設計圖片竟然是一台配備鍵盤的傳統摺機！Steve Jobs 當年嘲諷鍵盤「不聰明」，今日見到這個新設計隨時激到翻生！

Apple 教主 Steve Jobs 在 2007 年發布 iPhone 的時候，高呼「Apple reinvents the phone」，從此全觸控介面取代了鍵盤成為智能手機的主流。今日 Apple 中竟然有人如此「大逆不道」，以傳統鍵盤摺機作為新 iPhone 的設計概念並申請專利？

Apple 教主 Steve Jobs 在初代 iPhone 發布會上，痛陳手機鍵盤令介面設計變化無從。（Apple）

當各大廠商都爭相準備推出摺疊式屏幕手機之際，Apple 反璞歸真，難道是希望推出平價版「iPhone」，為進軍開發中國家市場鋪路？非也！其實 Apple 今次申請的專利，並非有關手機外型設計的專利，而是有關以不同物料及組裝設計，應用在摺疊式手機上的技術專利。

Apple 的最新專利，竟然是一台傳統鍵盤的「iPhone 摺機」？（PatentlyApple）

大家可以從專利概念圖中，見到「鍵盤」部分以多層不同組合而成；若果換入摺疊式屏幕設計去思考的話，面層大概可以就是柔性屏幕，而下層就是吸收壓力的泡沫物料。另外，我們亦可以從概念圖中，見到 Apple 準備將處理器放在手機的下半部分，並附上散熱架構的設計。

Apple 最新 iPhone 摺機的專利概念圖（按圖放大）

Apple 當然不太可能推出傳統的摺疊式鍵盤手機，而概念圖當中的手機自然只是為了掩人耳目。根據 PatentlyApple 的報道，有關專利申請其實是在 2018 年第三季入紙的。PatentlyApple 原本以為有關專利申請，主要是法律上的保障措施，不過在再深入研究之後，發現有關專利，應該是跟 Apple 的產品開發有關。難道，Apple 終於要推出摺疊式屏幕的 iPhone？

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