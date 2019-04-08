Google Pixel 3a 中階手機系列　官方資料現身

Google Pixel 3a 及 Pixel 3a XL 兩部中階手機即將推出，讓 Pixel 親生仔系列再添兩位新成員。（文：黎生）

坊間早前曾傳出 Google 有意推出全新中階手機系列，近日有關消息終被證實。坊間不但在 Google 的網上商店找到 Pixel 3a 系列的踪影，而且更在 Google Play 開發者中心找到 Sargo 及 Bonito 兩款新代號，正式預告 Pixel 3a 及 Pixel 3a XL 即將發布。

Google Pixel 3a 及 3a XL 資料（圖為 Google Pixel 3 系列）出現在 Google Online Store。（Google）

雖然坊間就兩部手機的規格並沒有太多資料，目前只知道 Pixel 3a 及 Pixel 3a XL 均會搭配 4GB RAM 及 Android 9 作業系統，而 Sargo 將採用 1,080 x 2,220 像素屏幕及 Bonito 將採用 1,080 x 2,160 像素屏幕。





由於 Google 即將將 5 月舉行 Google I/O 2019，故坊間一般相信 Pixel 3a 及 Pixel 3a XL 將會屆時正式發布。



來源：GSMArena

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