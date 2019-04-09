【耳機評測】 Fender Nine 1 SE最入門特別版速報

Fender推出過幾多款限量版耳機？以我印象，FXA7 就推出過閃銀面板，FXA9更有Fender結他的signature顏色Sunburst，兩款都是高階型號，來到Audio Design Lab系列，Fender就選擇為入門級的Nine1推出特別版，名為 Fender Nine 1 SE ，成為了Fender歷來最便宜的一款特別版耳機。

盒上印有「Special Edition」字樣，聞說是Fender耳機第一次，之前幾款特別版都沒有。（Post76））

透視內部結構

Nine 1 SE採用Transparent Charcoal透明面板，底蓋就沿用黑色，可以從外面看到機內的單元、配線，透明面板雖然漂亮，但就會讓用家看穿機內佈局設計，手工好與壞都可以睇到，可見廠方對其「美國人手製造」充滿信心。值得一提的是Nine 1 SE的外殼造得比Ten 3、Thirteen 6等高階機細，耳朵較細的用家都可以輕鬆使用，加上原裝耳膠有多個size，又有耳綿選擇，耳機戴起來穩定，而且有出色隔音效果。

+ 3 + 2

拿手混合單元配置

Fender Audio Design Lab系列加入了新元素，讓這個系列更勝從前，Nine 1 SE以9.25mm的動圈單元配上1個高頻HDBA動鐵單元，HDBA單元重新設計整個結構，配合稀土磁體，聲波傳遞比普遍同類單元更直接，分析力更為出色，而運用動圈單元一向是Fender強項，9.25mm動圈在混合式耳機中已屬大口徑，可以發出更沈厚的音色。最新的專利2pin插頭都經從新設計，以卡榫、顏色指示和凹槽，一次過解決接錯正負極、分不清左右聲道、以及連接穩固度與介面壽命等問題，原裝線是一條經過三重鍍銀處理的純銅導體，擁有優異傳導性能，每組線身繞上兩股軍用級Kevlar纖維，大幅強化耳機線韌度。

重氣氛情感

今次找來Hiby R3這部入門DAP試聽，先聽陳柏宇〈認真如初〉，Nine 1 SE雖是入門型號，不過音色都充滿Fender特色，有足夠的分析力，人聲表現清晰而忠實，量感充沛的低頻推進令歌曲氣氛表達非常到位。之後聽Ariana Grande 〈7 rings〉，播放濃厚電子味道的歌曲Nine 1 SE都是應付自如，深厚的低頻表現電子低音樂器可說是有心有力，衝擊力、下潛、飽滿度都足夠，而且有不錯的控制力，讓低頻不會過火，人聲有出色的分離度，響亮而清脆，氣氛一流。

CONCLUSION：「音色討好易入口」

Fender Nine 1 SE 作為一款特別版耳機，雖然規格上沒有改動，不過定價一樣與普通版維持一樣，感覺上好似更抵玩。雖說是Audio Design Lab裡面的入門型號，耳機一樣保留Fender的動人音色，熱情、充滿感染力，低頻強橫而又控制得宜，人聲都不過不失，音色討好，作為一個喜歡欣賞音樂的樂迷，這款耳機一定不會令你失望。

Fender Nine 1 SE 規格重點

♦ 單元：9.25mm 動圈單元 + 高音動鐵單元x1

♦ 靈敏度：109dB/mW

♦ 阻抗：16Ω

♦ 頻率響應：10 – 21,000Hz

♦ 顏色：Transparent Charcoal

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：【【評測】 Fender Nine 1 SE 最入門的特別版】

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