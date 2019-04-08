【令和日本手信】湖池屋5月限量金箔海鹽薯片！賀新日皇德仁登基

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下個月皇太子德仁將登基成日皇，日本進入令和紀元，正式告別30年的平成時代。或者有人好不捨得平成，但是5月1日日本或者進入一個更大膽的新時代，因為一款別開新面的新零食「金箔海鹽薯片」同日面世。

令和改元日，金箔薯片上市時？日系零食一向大膽創新。看看KitKat朱古力在歐美通常得原味，在日本卻發展出抹茶、信州蘋果、清酒、山葵、櫻花甚至芝士蛋糕等200多種口味。日本零食商Koikeya湖池屋宣布，5月1日亦即太子德仁即位新日皇化日，推出以金箔點綴的海鹽薯片「ポテトチップス 煌き塩」，於全日本的Lawson便利店限量發售。

湖池屋「閃鹽」金箔海鹽味薯片放於感覺隆重正式的黑色紙盒中。

意指「閃閃生輝的鹽」，湖池屋似乎希望製造到一種「煌然」風味，能帶來「一種戲劇感恰到好處、奢華又特別的薯片」以襯托令和時代的開展。

湖池屋「閃鹽」金箔海鹽味薯片包裝一絕，金箔薯片裝在黃金光澤的奢華膠袋內。

此款「閃鹽」金箔海鹽味薯片好睇，好不好食未知，但就一定好玩。包裝設計一絕，金箔薯片裝在黃金光澤的奢華膠袋內，袋又再放於感覺隆重正式的黑色紙盒中。妙就妙在個盒玩味十足，盒背模仿當日公佈日本新年號「令和」的木框白紙示牌，可以任食家寫上漢字書畫，充當道具來cosplay公佈年號的官員吧？

湖池屋金箔海鹽薯片盒背，等待買家添寫其書法。

可食用的金箔固然是賣點，其海鹽味亦非馬虎炮製。用上俗稱「Moshio」的日本海鹽調味，嚴格而言即藻鹽，以海苔紫菜為材、經傳統方法提煉的鹽份。「閃鹽」金箔薯片5月1日起可於全日本的Lawson便利店買到，售價只是300日圓，可見有金也不一定代表貴。不過話分兩頭，生產商講明限量發售，即日向隅絕不出奇，只能預期會有人炒吧。

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