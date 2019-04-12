【寵物小精靈】《Pokemon神探Pikachu》最新影片公開

由美國與日本共同合作拍攝，預定今年 5 月 9 日在台上映的《Pokemon神探Pikachu》，如今擔任主角皮卡丘配音，之前以「死侍」等人氣角色廣為人知的好萊塢巨星「萊恩雷諾斯」特地在自己的 YouTuber 頻道上，公開電影版的最新影像讓粉絲們欣賞。

在萊恩雷諾斯這次公開的影像方面，相較於之前都是以故事為中心，這次主要公開的內容都是以電影版裡登場的寶可夢們的模樣為主題。從公開的影像中，除了可以看到動畫版中登場的各式寶可夢們最新擬真模樣之外，還有在電影裡寶可夢們的各種互動（如皮卡丘跟鯉魚王的搞笑互動...不過那隻鯉魚王完全沒在跳啊～該不會掛掉了吧...）《寶可夢》系列的粉絲們不妨現在就趕快先來確認看看，自己喜歡的寶可夢們在電影裡會變成什麼模樣吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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