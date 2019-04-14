Samsung Galaxy Note 10 型號名稱　暗示產品將有兩個版本

Samsung Galaxy Note 10 雖然尚未推出市場，但坊間指 Galaxy Note 10 將備有兩個尺吋的消息終因手機型號曝光而被間接證實。（文：黎生）

Samsung Galaxy Note 10 將於 2019 年下半度才發布，但早前坊間便指手機將會設有兩種尺吋，一改以往 Galaxy Note 系列只有一個版本的習慣。近日，坊間更流出了有關 Galaxy Note 10 的型號名，分別為 SM-N970 及 SM-N975，意味手機確實有兩個版本。

據早前流出的消息指，SM-N970 應為 Galaxy Note 10 的標準版，將會搭配 6.28 吋屏幕，而 SM-N975 則為 Galaxy Note 10 的大屏幕版，將會搭配 6.75 吋屏幕。除此之外，兩款型號亦會備有 4G 及 5G 版本，正好吻合早前有消息指 Note 10 合共有四款的傳聞。



至於其他規格方面， SM-N970 及 SM-N975 均會採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，還預計 SM-N970 將備有三鏡頭配置及 SM-N975 四鏡頭配置。



來源：SamMobile、PhoneArena

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