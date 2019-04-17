Huawei 手機「改過」VLC 播放軟件重新支援

2018 年 7 月知名 Android 播放軟件 VLC 會將部分 Huawei 手機列入黑名單，使 Huawei 手機不能在 Play Store 中下載 VLC。但近日 VLC 終於宣布正式取消相關限制，意味所有 Huawei 手機將可隨時安裝 VLC 播放軟件。（文：黎生）

知名播放軟件 VLC 曾於 2018 年度指責 Huawei 系統的設計，讓 VLC 播放軟件沒法在後台運行，以讓其使用體驗受限，因此將部分 Huawei 手機列為黑名單，禁止相關用戶透過 Play Store 下載 VLC 播放軟件，讓不少 Huawei 用戶感到頗為不便。

2018 年 VLC 曾禁止部分 Huawei 手機使用其播放軟件。

但近日 VLC 播放軟件的母公司 VideoLAN 便宣布將會解除相關限制，意味各款 Huawei 手機將可以繼續於 Play Store 下載 VLC 播放軟件，亦意味 Huawei 願意處理早前 VLC 所投訴的問題，讓更多軟件可於後台運作。

現在於華為手機之上已經可以重新找到 VLC Player 的下載頁面

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