iPhone拍攝電影《怪胎》．前導試片看不出有分別！專訪廖明毅導演

iPhone都可以拍電影？似乎早已不是新鮮事，但要完全用iPhone拍畢一整套90分鐘的商業電影，由《那些年，我們一起追的女孩》共同導演廖明毅，今次他操刀以iPhone XS MAX拍攝的愛情電影《怪胎》相信正是亞洲第一人。 全程以iPhone拍攝的愛情電影《怪胎》將於5月1日開鏡拍攝，預計2019年末上畫，為了可以讓大家及早一睹用iPhone拍攝電影是什麼模樣，早前舉行了記者會，以及公開了一條4分鐘前導影片《停車》（下文亦有影片連結），好替電影《怪胎》熱身。

其實如果說用iPhone拍攝商業電影，《怪胎》並非第一套，例如韓國導演朴贊郁曾在2012年利用iPhone 4拍攝30分鐘短片《夜釣》、Sean Baker於2015年利用iPhone 5s拍攝的電影《Tangerine》、金獎導演Steven Soderbergh拍攝的Netflix劇集《High Flying Bird》等，亦都是利用iPhone 7來拍攝。

而曾經為大熱電影《那些年》共同執導的廖明毅其實之前已經曾經利用iPhone 8為盧廣仲《明仔載》MV（按此前往早前的訪問），利用那一次拍攝的經驗再次挑戰iPhone拍攝長片。其實這一個拍攝計劃早在三年前已經開始構想，廖明毅表示要利用iPhone拍攝最重要是「分鏡構圖」，要花多一點時間來研究其拍攝的可能性。而且現今可參考的作品不多，因此決定試拍了一條前導影片《停車》（約4分鐘的短片），來實現iPhone拍攝電影的可能性。

記者於台北直擊《怪胎》的開鏡發布會，更可以向廖明毅導演請教更多用iPhone拍戲的故事。（林勇攝）

為《怪胎》熱身的序曲故事，透露出患有強迫症的主角林柏宏與謝欣穎二人，以及這次特別演出的張少懷所飾演的精神科醫生的幽默。廖明毅導演更表示在在電影中可以看到有許多鏡頭是只有iPhone才能拍，例如鏡頭放在方向盤後方（利用iPad作無連操控屏幕）來拍攝；另外，有兩個放在地上超底角度拍攝的鏡頭，亦都是一般大型拍攝器材簡單拍攝。今次利用iPhone XS Max來拍攝，比起上次用iPhone 8 Plus拍攝《明仔載》MV的最大分別，廖明毅指屏幕大了、低光度拍攝效果比上代更出色，以及對應log制式影片拍攝（更方便製作後期）已是十分大的優勢，加上可以拍攝4K 60fps的影片，對於電影拍攝來說非常足夠（一般電影24fps來說，足夠用作4K解像度2倍慢動作的影片，在試片中亦可以看到）。

用手機拍戲需要加穩定器防震才可。

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用iPhone拍攝除了可以於更「刁鑽」的角度拍攝外，時間及人手上亦都可以大幅減少，廖明毅說設定場景以及拍攝裝置時可以更簡單快捷，如以往需要3個人控制一台攝影機，而現現則只需要1個人便可，而且機動性更高，轉場景拍攝節奏亦可以大幅加快。就好像今次拍攝4分鐘的前導影片《停車》，一日便可以拍完46個鏡頭場景，由原本需要2日拍攝，現只需要一日便可以完，節省不少時間。加上亦因為拍攝現場人數減少（一般電影至少要50人左右，今次拍攝《停車》只需要26人），女主角謝欣穎指因為拍攝節奏加快之餘，減少被其他人影響入戲情緒。

以往需要設置路軌的埸鏡，現在用iPhone加輪椅才可拍攝。

廖明毅堅持利用iPhone拍攝今作《怪胎》，其實最希望可以展示出拍攝電影只需要有好劇本、分鏡，用手機都可以拍攝出專業電影。今次他繼續沿用FiLMic Pro 的App拍攝（可以以log紀錄影片，以及以2.35:1電影屏幕比例來拍攝）、以及配合外接的bitplay鏡頭（今次《停車》以三組18mm、24mm及70mm焦距鏡拍攝）來拍攝，亦將影片額外加入了「顆粒感」的filter，更有電影感。

《怪胎》前導影片《停車》劇照（按下圖放大）

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