Huawei P30 Pro 拍銀河　攝影師大西北實拍天空效果驚人

Huawei P30 Pro 推出以來，自稱擁有出眾的拍攝能力。最近中國便有攝影師在微博上公開以 P30 Pro 直出的銀河照，成功力證 Huawei P30 Pro 擁有讓人驚艷的攝影能力。（文：黎生）

Huawei P30 Pro 推出不久，其 DxOMark Mobile 的攝影王者寶坐便要與 Samsung Galaxy S10 5G 平分，但依然無礙大眾為其其出色的攝影能力而驚嘆。最近中國便有攝影師在微博分享了多張相片，詳列曝光時間、ISO、拍攝日期及地點等資訊，力證 Huawei P30 Pro 拍攝銀河照後可以直出，而不需要進行任何修圖工序。

中國攝影師胡延平分享了於內蒙自治區以 Huawei P30 Pro 拍攝的直出相片。（截圖）

位處內蒙古自治區的錫林郭勒盟擁有大遍草源，光害極少，因此晚間可以目睹天上的銀河美景。攝影師胡延平便於 4 月 12 日至 14 日在當地以 Huawei P30 Pro 拍攝銀河照。9 張相片均採用自動平衡拍攝、曝光補償為 0，並且均以 27mm 焦距拍攝。

從 9 張相片可以看到 Huawei P30 Pro 不但有理想的色彩還原能力，而且處理雜訊的表現亦相當出色，相片質素讓人感到驚嘆。



來源：胡延平微博

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