Samsung 成功研發 5nm 製程　Exynos 處理器效能再度提升

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Samsung 剛剛宣布發成研發以 5nm 製程生產處理器，使自家 Exynos 處理器的效能及耗電率有更理想的表現，並預計將於 2020 年正式引入手機市場。（文：黎生）

2019 年各款手機旗艦級處理器均採用 7nm 製程生產，但剛剛 Samsng 便公布完成 5nm 製程的開發，意味稍後時間推出的 Exynos 處理器的效能及耗電效益將可以進一步提升。據官方資料，利用 5nm 製程生產的處理器，效能將可以比上代有 25% 的提升、耗電下調 20%，使將來的手機有更理想的表現。

而且採用 5nm 製程生產的處理器，在同樣的耗電率下能有 10% 的效能提升，意味 Samsung 開發手機的效能及應用時將可以更有彈性。目前預計 5nm 製程處理器將於 2020 年量產，意味 Samsung Galaxy S11 及 Note 11 等旗艦機的效能將會有大幅提升。

除了 5nm 製程外，Samsung 亦正在發展 6nm 製程處理器，雖然效能比不上 5nm 製程處理器，但成本卻更容易控制，適合新一代中階處理器使用。

來源：Samsung

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