香港 3D 重建幾可亂真　高手用《大都會天際》遊戲再建港九新界

香港是個獨一無二的國際大都會，過去百多年憑著幾代香港人的努力，由一個小港口演變成今日東方經貿中心，要重頭再來一次談何容易？達人級 Blogger 及 YouTuber 景三就以遊戲《Cities: Skylines》，由頭模擬將香港再建，作品似十足之餘，更成為網上討論區的熱門話題。

將香港作 3D「再建」的景三，是一個著名的博客及多媒體 YouTuber，今次「重建香港」的項目，就是利用模擬遊戲《Cities: Skylines》（大都會：天際），配合一系列可以在 Stream 上面購買的模組，相信花費數百小時的遊戲時間，暫時完成了香港島、九龍及新界的「重建工作」。

景三以《Cities: Skylines》3D 重製香港，幾可亂真。（景三 YouTube 截圖）

《再建香港計劃 Hong Kong Operation》製作 3D 香港（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

由於景三製作的《再建香港計劃 Hong Kong Operation》還原度極高，引來連登討論區一班巴打的熱烈討論，由連登會員「子謙」所開的討論串「有個癡線佬用隻Game整咗成個香港出嚟」，將景三在YouTube 上載的兩段製作影片轉載引起大家關注，當中更有巴打「點名」要記者報道，如此驚人的作品當然值得「推上報」。

景三在《Cities: Skylines》中，先從九龍半島製作香港。（景三 YouTube 截圖）

再從尖沙咀區慢慢向外發展。（景三 YouTube 截圖）

《再建香港計劃 Hong Kong Operation》中新舊景點（按圖放大）

+ 20 + 19 + 18

原本以「大雄」作網名的景三，早期以製作《SimCity》及《Minecraft》的影片而為人所認識，可以說是模擬遊戲類的高手。今次景三以《Cities: Skylines》製作香港，而且由 1920 年開始將香港發展，雖然他並不是跟隨香港發展歷史，沒有先從港島區開始發展，不過當中的細節，包括 70 年代的啟德機場、舊中環或者舊式屋村建設，到遊戲中遇到好像垃圾、污染等的發展困難，實在值得熱愛香港的大家將兩條製作影片看完。

順帶一提，景三已經將自己製作的香港模組放到 Stream 上，讓有興趣的朋友下載。另外，景三在完成製作現在的香港之後，將會繼續製作他心目中理想的未來香港。大家可以放心，當看過景三井井有條的兩條製作影片之後，可以肯定在他理想中的未來建設上，不會花五千億倒落海或亂起跑道等大白象工程。

景三製作的《Cities: Skylines》香港模組

景三的 Facebook 專頁

大家可以進入連登「有個癡線佬用隻Game整咗成個香港出嚟」討論串參與討論

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