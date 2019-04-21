Sony 新專利將屏用裝上手袋上　用家自行調整花款？！

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當 Samsung 及 Huawei 即將推出採用柔性屏的摺屏手機時，Sony 卻將心思花在其他產品上，意圖進軍時尚潮流界？最近網上流出 Sony 成功取得柔性屏手袋的應用專利，以柔怍屏作裝飾不同袋款，再容許用戶自行決定手袋上的不同花紋，甚具玩味。（文：黎生）

根據專利資料，用家只需要為手袋上柔性屏充電，便可以透過專用手機 App 遙控設計柔性屏上的花紋，彈性極高。除此之外，Sony 還會為產品加裝速度及溫度傳感器，讓手袋上的柔性屏可以按照不同環境而自行改變花紋，讓產品同時兼備自動及手動的花紋效果，值得一讚。

Sony 有意將柔性屏應用至手袋上。

事實上 Sony 亦早已有意將柔性屏產品應用至時尚潮流界上，早前便在香港推出備有柔性 e-Ink 屏幕的 Sony FES Watch U 電子錶。若 Sony 能解決柔性屏手袋的電量問題，相信產品將會頗為吸引。

Sony 曾將柔性屏應用至智能手錶的錶帶上，效果不俗。

資料來源：LetsGoDigital

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