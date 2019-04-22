Google Play 自訂消費上限新功能　防止用戶變大花筒

為免用戶不少心過度消費，Google Play 居然在日前推出自訂消費上限設定，容許用家自行設置消費上限，確保每月不會在 Google Play 內過度消費。（文：黎生）

智能電話最方便之處，必然是可以隨時下載及購買不同軟件，但亦因為其過於方便，容易讓用家過度消費。為了協助用家管理消費，Google Play 居然彿心地加入自訂消費上限設定，讓用戶於 Google Play 內自行建立消費上限，有效管理個人支出。

Google Play 加入了消費上限設定。

要設定消費上限的金額，只要啟動「Google Play」，選擇「目錄」後再選擇「帳戶」，便可以在「訂購記錄」 分頁中找到相關設定。用家亦可以隨時前往「Google Play」更改消費上限的金額，甚至是將相關設定刪除。



來源：Android Authority

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