Huawei Mate X 摺芒手機不延期！預計 6 月正式發貨

Huawei Mate X 將會如期發貨；有鑑於 Samsung Galaxy Fold 先後將中國及香港的媒體活動延期舉行，中國坊間亦開始留意 Huawei Mate X 的發貨情況，而目前最新消息指 Huawei Mate X 將不會延期推出。（文：黎生）

Samsung 決定延期舉行中國及香港的媒體試玩活動，讓中國坊間有關注到同為摺疊手機的 Huawei Mate X 情況，甚至有消息指 Huawei Mate X 或將延至 9 月才正式發貨；不過有關延期的消息已被鳯凰網科技證實為假消息。

據鳯凰網科技的報道指，Huawei 有內部人士對鳯凰網科技表示 Huawei Mate X 預計發貨日期依然為年中，即約 6 月份，讓一眾喜歡摺屏手機的用家感到安心。而且，坊間大多認為外翻式摺屏技術亦相對內摺屏技術較成熟及容易掌握，故 Huawei Mate X 確實很大機會能如期推出。



但到底採用外翻式摺屏設計的 Huawei Mate X 屏幕硬度及韌度是否能滿足用戶日常的需要，尚需要等手機正式登場再進行實測才能得知。



來源：鳯凰網科技

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁