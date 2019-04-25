Apple產品開倉劈價！MacBook、iPhone、Apple Watch低至一折平賣

最近專門售賣Apple行貨的店鋪於觀塘陳列室中舉行開倉清貨，大量Apple產品以超平價發售，有MacBook Pro、iMac、iPhone、Apple Watch及錶帶配件等，由幾百至千零蚊起，都幾抵玩。不過產品數量非常多，花多眼亂，下文為大家精選部份抵玩產品。

今次Apple產品開倉的產品，主要分為「陳列品」以及「新貨」兩種，前者是店內展示的已使用品，售價當然會較平，不過相對就沒有保養；而新貨則大部份是數年前的型號，但仍是完封全新品，亦都擁有Apple原廠保養。

MacBook系列大劈價，很難不出手。

「陳列品」最抵玩的，當然是2010年的MacBook Pro，只需要$1300就可以入手，用來自行換SSD「翻新」都好。而2015年的iMac都頗抵玩，只需要$3800，平過網上找二手。陳列品方面，除了有MacBook等電腦外，還有iPhone以及Apple Watch等，iPhone方面就由600蚊起，不過不是型號較舊，便是容量太細，吸引力一般；42mm Apple Watch Series 3 GPS只需要$1300，的確都非常吸引。而Apple Watch的錶帶，不少開盒陳列品由$89起，42mm銀鋼帶更平至$600，比起全新$2699平一大截，同樣吸引。

陳列品精選．沒有保養（按下圖放大解說）

+ 14 + 13 + 12

對於不想買已開盒的「陳列品」，稍為貴一點的「新貨」亦相當抵玩。首先超輕薄的2015年MacBook 12吋 256GB喝需要$4000便可以入手，比起當初推出時平近4折；2013年iMac 27吋 1TB亦只需要$5000；較新對應Apple Pencil的iPad第6代WiFi＋Cellular 128GB就只需要$3188（比官方$4388平千二蚊）；42mm Apple Watch第一代亦只需要$400，真是平到笑。

全新行貨精選．一年保養（按下圖放大解說）

+ 7 + 6 + 5

不過以上開倉貨品數量有限，以上都是現金價（信用卡需要加手續費），有興趣的及早前往搶購。

Apple產品開倉

日期：2019年4月25日至27日

時間：上午11:00至下午7:00

地址：觀塘成業街16號怡生工業中心8樓G座

查詢：MetroSix HK

開倉產品詳細清單（按下圖放大）

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