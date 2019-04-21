iPhone XI 保護套模具曝光！再次引證方型相機模組設計

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Apple iPhone XI 尚未推出，但坊間已極度關注其外型設計。近日網上又流出了兩張保護套廠商用以製作 iPhone XI 保護套的模具，讓我們再次確認 iPhone XI 的外型設計。（文：黎生）

自 iPhone XI 的渲染圖首度曝光，坊間一直對其帶有強型個性的方型相機模組抱著懷疑態度，即使日前曾流出聲稱是 iPhone XI 的內部框架亦未能讓人盡信。但近日坊間又再流出兩張第三方保護套廠商用以開發 iPhone XI 保護套的模具，終於再次證實 iPhone XI 的外型設計。

從兩張流出的相片可以清楚看到 iPhone XI 將繼續備有兩個尺寸，分別是 5.8 吋及 6.1 吋屏幕，與 iPhone XS 及 iPhone XS Max 的大小相近。除此之外，從模具的正面亦可以看到 iPhone XI 將會繼續配置 Face ID 功能，意味 iPhone XI 繼續不具備屏下指紋解鎖技術。

另外，在網上流出的資料中，又提到 2019 年的 iPhone 同樣備有三個型號，除了一直預計的 iPhone XI 及 iPhone XI Max 外，還有一款與 iPhone XR 定位相同的後繼機，據說除了採用 6.1 吋 LED 屏幕外，亦將會採用全新的方型相機模組設計。

資料來源：SlashLeaks

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