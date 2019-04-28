iPhone XR2（第二代）或將配搭XS雙鏡頭系統

市場預計 Apple 將會升級 2019 年 iPhone XR 的攝影功能，由第一代的單鏡系統，升級至雙鏡系統，為手機加入變焦又更準確的散景拍攝功能。（文：黎生）

iPhone XR 第二代 2019 年版，預計將會在今年 9 月 Apple 的發布會，跟大眾關心的 iPhone XI 及 iPhone XI MAX 一起發布。近日傳出 iPhone XR 2019 將會放棄原有的單鏡頭系統，並且轉而採用與 iPhone XS 同級的雙鏡頭系統，使 iPhone XR 2019 將有可作 2x 變焦拍攝功能的相機。

雖然 iPhone XR 2019 將會升級至雙鏡系統，但預計手機的攝影能力將會與 iPhone XS 系列相若。但為了增升 iPhone XR 2019 的吸引力，Apple 將會讓其 6.1 吋 LCD 屏幕像素由 720p 升級至 1,080p，使手機的顯示能力大幅增加，亦回應了坊間對 iPhone XR 規格不足的批評。



另外，iPhone XR 2019 預計售價將會比 iPhone XR 的最初定價更為吸引，使 iPhone XR 2019 或許能成為更抵玩的平價 iPhone。



來源： AppleInsider

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