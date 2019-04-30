搶先Samsung、華為賣摺芒手機！FlexPai 全球首間賣摺芒機

柔派 FlexPai 搶先一步成為全球首台正式發表的摺屏手機繼，日前亦乘 Samsung Galaxy Fold 延遲推出的空檔，成為全球首款正式開賣的摺屏手機。（文：黎生）

柔派 FlexPai 摺屏手機早於 2018 年 10 月已正式發表，前日終於正式開賣，雖然官方沒有公布首批手機的總銷量，但卻表示已全部售罄，並且成功拿下天貓 6000+ 國貨單品榜 TOP 1、熱銷單品榜 TOP 6 及熱銷品牌榜 TOP 7，成績不俗。

柔派 FlexPai 手機採用柔宇科技自行研發的 7.8 吋 AMOLED 蟬翼柔性屏幕，屏幕使用外翻式設計，容許用戶將產品摺疊收藏；而摺叠後屏幕尺吋則變為 4.3 吋。據官方資料所示，蟬翼柔性屏幕可作 200,000 萬次摺叠而不會出現操作問題，耐用度足以媲美 Samsung 及 Huawei 兩間大廠。



首批柔派 FlexPai 手機分有三個版本，分別是 6GB RAM / 128GB ROM、8GB RAM / 256GB ROM 及 8GB RAM / 512GB ROM。三款規格已同步開售，售價分別是 RMB 8,999、RMB 9,998 及 RMB 12,999。



來源：快科技

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