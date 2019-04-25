iFixit 拆解 Galaxy Fold：設計差致塵粒入機、超易壞！？

Samsung Galaxy Fold 前期評測用機連環「爆」出問題，最終 Samsung 宣布延遲各地發售計劃。 在擔心未能上手玩到這部摺機的同時，亦讓我們思疑這部定價萬多元港幣的新機設計上還有著何樣缺憾，又是否可以改善、讓手機順利推出？著名的手機維修資料網站 iFixit 最近就拆解了 Samsung Galaxy Fold，從他們的拆解報告中，我們或已經可以看到 Galaxy Fold 的未來…

在拆解後， iFixit 給予 Samsung Galaxy Fold 的可修復性評分為相當低的 2 分（10分為最易修復），對比起其他旗艦手機都是一個十分低的分數，而且意味著如此貴價的手機，在損壞（尤其是今次最易出事的柔性屏幕）後就只能換機了。

主屏幕本身十分脆弱，外圍只有一個超薄的金屬支架，並在其上黏上一塊幼小的膠擋板。

iFixit 方面指出，雖然 Galaxy Fold 的不少部件都模組化並可以單獨更換，但機內的屏幕、電池在組裝時皆用上了大量的黏合劑，大大提升了維修的難度。

Samsung 方面早前提及在屏幕上有一層保護膜，移除後即會令屏幕出現損壞、亦是早前國外評測機頻現壞機的原委；而 iFixit 就指出此保護膜如同在 S10 上預先貼上的出廠保護貼、可以輕易撕走，並提出一個重點問題：既然保護膜如此重要，為何不將之延伸至擋板之下，讓用戶不可以隨便移除？

既然保護膜如此重要，為何不將之延伸至擋板之下，讓用戶不可以隨便移除？

除了屏幕設計本身已有一定問題以外，iFixit 在拆解過程中又留意到作為 Galaxy Fold 摺疊「靈魂」所在的轉軸位置，結構雖然精密，然而並沒有任何防護措施，讓外物如灰塵等很容易進入機身內部，進而夾在堅硬的金屬背板與容易受損的柔性屏幕之間，引發故障。

從各個方面推論，Samsung Galaxy Fold 的設計本身存在著多個問題，而問題本身又會直接或間接影響到全機最脆弱、然而又最昂貴的柔性屏幕，不解決這幾個棘手問題，恐怕 Samsung Galaxy Fold 就會步 Apple AirPower 的後塵了。



資料來源：iFixit