Windows電腦將可顯示Android手機通知（SMS、Whatsapp、FB、IG）

Windows 電腦以後可以顯示大家的 Android 手機通知？實在是打工仔福音，Windows 的開發者版本正在測試新功能，讓 Android 手機可以透過 Your Phone App 將手機通知傳送到 Windows 電腦上顯示，想知有無朋友聯絡自己，就毋須再不斷將手機放在當眼處，可以繼續安心「扮工」。

Windows 電腦正在測試新功能，可以將大家 Android 手機的最新通知，顯示在電腦屏幕當中，對於打工仔特別是「扮工室」同事來說，實在是一大福音！現時 Windows 測試版 19H1 當中，將會支援跟 Microsoft 在Android 平台推出的手機 Apps「您的手機小幫手」（Your Phone）同步訊息通知，只要手機安裝了 Your Phone，就可以將接收到各種通知，包括 WhatsApp、電郵、Facebook、Instagram、WeChat 甚至短訊等，在 Windows 版的 Your Phone 介面顯示。

Windows 正在測試新功能，可以將 Android 手機通知同步到電腦上面顯示。（Microsoft）

這個尚在測試中的功能，支援 Android 7.0 及設有 1GB RAM 或以上的手機，用戶可以實時同步手機的所有通知、一站式讀取不同 Apps 的通知、設定接收那些 Apps 的通知，及可以一次過或逐個清除已讀通知，並會將清除動作同步到手機當中，不過就暫時未可以做到快速回覆。

除了同步通知之外，Windows 更為部分手機測試，將 Android 操作畫面鏡射到電腦的 phone screen 功能。（Microsoft）

另外，Windows 更在部分裝置測試 phone screen 功能，可以將已安裝 Your Phone 手機的畫面，直接同步的 Windows 電腦上操作，更加適合「扮工」人士使用！不過 phone screen 功能暫時只支援 OnePlus 6、OnePlus 6T、Samsung Galaxy S10e、S10、S10+、Note 8、Note 9、S8、S8+、S9 及 S9+ 等裝置，而且暫時同樣處於開發者測試階段，相信將會在未來數月正式在市場上推出。

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