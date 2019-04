早前預告推出全新空氣清新機的 BALMUDA,日前終於正式揭盅,發表 The Pure 空氣清新機,全新外形依舊簡潔,兼且強調強大風力。

BALMUDA The Pure 沿用 AirEngine 的直立式設計,但底部採用中空設計,以便空氣進入。廠方聲稱 The Pure 採用全新設計的扇葉,每分鐘「吞吐量」達 7,000 公升,機內亦改用「三文治式」三層濾網,一改 AirEngine 的 360 度環形濾網設計,而新濾網可於 30 分鐘隔絕 99.97% 的 PM2.5 懸浮粒子、花粉及致敏原。

而全新 The Pure 亦大玩視覺效果,加入燈光裝置,不但提供更佳視覺享受,亦可透過燈光,檢視致敏原進入 The Pure 的狀態。全新 The Pure 預計 3 月 14 日於日本開售。

售價:52,000 日元(約 HK$3,640)

【本文獲「BetterHome.hk」授權轉載。】