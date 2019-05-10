Nokia 7.1推限時特價！驍龍636手機1700樓下有交易

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NOKIA 於10月初時, 發佈了品牌旗下首款採用PureDisplay HDR 顯示技術來增強顯示效果的產品 NOKIA 7.1。該款新機就於上年11月正式登陸香港, 當時定價為港幣2,588元，不過近日大鋪就針對該機推出限時購優惠。
引述 Wilson 2019 年 5月8日的資料，NOKIA 7.1 推限時購，現只需 $1698 就可入手這部手機，較建議零售價平足 $900。NOKIA 7.1 採用了5.84吋1080p 19:9比例瀏海屏幕，配備 Snapdragon 636 處理器，內建4GB ROM + 64GB ROM，電池容量為3060mAh，並運行 Android 9.0系統。拍攝效能上，NOKIA 7.1 搭載1200萬像f1/1.8光圈鏡頭及500萬像景深鏡頭等。
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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載】
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