製作LINE貼圖賺過億　官方將資助創作者下個「白白日記」可能是你

通訊App LINE自2014年開放LINE Creators Market公開招募大家創作貼圖上架，以貼圖來對話已成為不少人的習慣，但各位有否想過原來畫LINE貼圖也能帶來可觀收入！？

在LINE發布貼圖可以年賺過億？

喜愛畫畫的朋友相信都會夢想以畫家做事業，但現實想靠藝術過活當真不易，但原來靠LINE「貼圖小舖」那些HK$8的圖案致富並不是夢；日本LINE總部在5月8日發布了關於貼圖市場「LINE Creators Market」的經營報告，由2014年開始5年間販賣貼圖的總收入超過690億日圓（約49億港元），而每年收入超過1億日圓（約700萬港元）的創作者共有26人，當中頭10位的累積金額更高達每人平均近8億日圓（約5000萬港元），如此收入比好多全職畫家或設計師高出很多，非常驚人。

LINE Creators Market「貼圖小舖」開放給所有人把創作的貼圖上架，一個貼圖包平均賣HK$8，但原來有人可以賺到上億日圓一年！

LINE Creators Market 人人可登記

LINE Creators Market是一個開放式平台，人人都可以登記，官方也鼓勵一般用家發揮創意自製貼圖放上去賣。在同一報告中指出，目前來自230個國家的已登記創作者人數達200萬人，而在平台上販賣中的貼圖包已超過490萬套，特別在2018年至2019年之間急速增長，相信未來也會持續上升。LINE日本還公布了「LINE Creators Support Program」，官方會抽選創作者來作出資助，包括為他們製作宣傳廣告、定期活動、海外活動及交流機會等等，務求幫助創作者提高人氣，達到雙贏效果，在試行初期會選出10位活躍人士參與這項計劃。不過暫時只有日本方面進行，香港或台灣等地日後會否有此計劃則要等官方再公布了。

香港插畫家Darylhochi所創作的「白白日記」絕對是LINE貼圖的成功例子。（網上圖片）

一般人想成為LINE貼圖創作者其實很簡單，只要上LINE官網按照指示填表即可。但要注意LINE是使用Paypal作款項交收，因此用家要先開設Paypal商業帳號作收款之用，同樣也是上Paypal官網就能免費開戶。然後只要在LINE Creators Market把自己的LINE和Paypal帳號綁定便可，完成登記後便可照官方指示上載貼圖，但當然不能涉及不雅、版權抄襲等條件，喜愛創作畫畫的朋友不妨一試，或許下個成名的就是你。

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