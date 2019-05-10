【母親節禮物】平靚正相機精選！送給愛拍攝及留下小朋友回憶的她

相信不少媽媽都喜歡用手機拍攝，但真的想拍攝更漂亮的相片，又或者想拍攝小朋友生活照，還是揀一部好的相機吧。母親節，是時候為媽媽或太太贈送一台好的相機，留下美好回憶。

影BB、小朋友最合適

Olympus OM-D E-M10 Mark II

要搵一台專業得來，又不會太「老土」外型的相機，不少人都會選擇Olympus相機，皆因大都設計得非常時尚，男女通殺。可換鏡式無反相機OM-D E-M10 Mark II擁有經典的外型，機能上又絕對可以滿足高要求的用家，內置超強的5軸防震系統，手持拍攝相片或影片，都不怕手震令影像晃動。令外，它的對焦速度超快，又對應高達每秒8.5張相片的快速連拍，拍攝好動的小朋友，或難以預料動作的BB，都非常合適。而且操作簡易，直接按下觸屏一觸即拍（對焦及釋放快門拍攝），對於不太懂拍攝的媽媽，絕對是非常親切的功能。最近Olympus官網（按此前往）在母親節期間將OM-D E-M10 Mark II大劈價，以半價的價錢（原價：$6,690／特價: $3,290連14-42mm f3.5-5.6 EZ 鏡頭）就可以擁專業而外型時尚的換鏡相機，相當抵玩。

三千多元就可以買到功能不錯的輕便易用的無反相機。（林勇攝）

實試拍攝小朋友

售價：$3,290（Olympus）

Lomo'Instant Automat South Beach特別版（官方圖片） 玩味即影即有

Lomo'Instant Automat South Beach特別版 如果她喜歡用拍攝風格獨特的相片，又可以立刻將相片放在相簿中留下回憶的話，相信Lomo'Instant Automat應該可以滿足她。最近South Beach特別版，機身以紅色真皮打造，好多女士都鐘意！加上利用市面上大熱的富士Instax Mini 相紙，易買之餘又可以有很多可愛的款式選擇（Hello Kitty、輕鬆小熊、米奇或Toystory都有），即影即有與另一半自拍，又可以同影小朋友影相，非常方便！另外，更可以另加三款外置鏡頭（廣角、近攝、魚眼）玩不同效果，以及利用多重曝光功能及長曝等，可以同小朋友一齊玩光繪都沒有問題。 售價：$1,590（ LOMOGRAPHY）

Ricoh GRIII（林勇攝） 潮媽玩街拍

Ricoh GRIII 喜歡追潮流的她，揀一部街拍snapshot相機亦是不錯的選擇，最近Ricoh GRIII擁有輕便的機身，加上極方便的街拍功能，如內置2424萬像素感光元件、0.8s極速開機功能以及可靠的防手震系統，比起用手機snapshot更加快捷方便，不會錯過任何精彩moment。 售價：$7,290（捷成消費品）