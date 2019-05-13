AlipayHK EasyGo電子錢包二維碼系統 2020年搭港鐵外還有更多服務

AlipayHK（支付寶香港）旗下的「EasyGO 易乘碼」服務已於1月份啟用，目前市民可用來乘搭部分綠色小巴線，拿住手機QR Code畫面一掃0.3秒即可付車費，而官方已證實此系統將在2020年夏季推展至港鐵（MTR），屆時在入閘機上除了用慣的八達通還有多個選擇。以為EasyGO只是用來搭車？非也，AlipayHK整個服務的計畫絕不止於此，他們的目標是完全結合香港人生活，將所有現金交易都轉化為電子銀包，更方便快捷，令大眾的消費概念邁進另一個時代。

中國的Alipay（支付寶）相信大家聽得多甚至有用過，目前在國內幾乎連買菜都可以用。而AlipayHK近兩年也積極研發香港的系統推行性，因為香港消費市場較複雜，當中要解決的難題十分多，而隨住「EasyGO 易乘碼」推出似乎他們已找到方向，今次我們就和AlipayHK的產品開發總監黃育輝（Karl）做訪談，詳細了解這個二維碼（QR Code）系統的運作和用途。

AlipayHK「EasyGO 易乘碼」產品開發總監黃育輝表示他們花了大量時間去研究，如何把感應器由用家手機拍上去到完成收費的處理速度壓在0.3秒之內，目前已 成功做得到。（胡劍威攝）

目前EasyGO只在小巴試行，明年就會登陸機場快線車站除外的91個港鐵站，令大家有個錯覺，以為EasyGO是用來搭車，那麼和八達通有何分別？而原來付車費只是它其中一個功能，Karl表示他們做的不止是一張QR Code，而是連感應器在內的整套設備和服務。首先，感應器的結構並非只用來對應手機「DO」一下過閘，內裡還有GPS系統和可以增減不同功能，幫助使用的商戶進行更多動作或收集資料，例如向市民提供行車記錄和到站情報等。另外，市民手機上AlipayHK App已結合了用家的電子錢包，當中包含有政府機構、電訊商或很多消費商戶，目前已能不到門市直接繳交電話費等項目，日後還能透過EasyGO的QR Code進行更多種類的交易，簡單一句就是期望將來只要一App在手，便能完成大家生活中的所有金錢交易，完全超越八達通現在的範疇和方便程度。

2020年7月左右「EasyGO 易乘碼」登陸機場快線車站除外的91個港鐵站，黃育輝指他們會有一系列宣傳去教導大家如何使用，這些都只是生活上的小習慣，市民很快會上手。(港鐵圖片)

說到EasyGO的重心就是QR Code，據Karl所說他們起用了兩層對稱加密的操作，大家可以見到EasyGO產生出來的QR Code較常見的複雜，因為當中包含的訊息量很多，包括用家的資料和商戶的優惠等，例如港鐵的小童、學生票、長者優惠甚至政府交通津貼等等，此外還有AlipayHK所特設的保安碼，絕對沒法複製和假冒，令用家得到保障也使用得更安心。用家每次刷新的QR Code都可以用2天，而且不必online，就算沒有網絡都能使用，在下線支援方面較其他消費或電子錢包App更全面。AlipayHK方面正積極和更多商戶合作，除了交通工具外相信很快便有更多EasyGO的用途和消費優惠帶給大家。

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