Samsung Galaxy Fold 因被外國傳媒試用後出現各種問題，致使 Samsung 需要暫緩 Galaxy Fold 之開售計劃，以作深入調查及檢測。經過連番努力，Samsung 剛剛宣布已完成相關步驟，並將會在稍後時間公布 Galaxy Fold 的開售計劃。 （文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 尚未出師，便因傳媒試用後出現各個問題而需暫緩推出，立即閉關深研，讓一眾用家深感失望。經過連日的調查及檢測，Samsung 終於表明完成相關調查，並指 Samsung Galaxy Fold 不會太遲推出，總算為 Fans 帶來佳音，但實際如何處理 Galaxy Fold 的問題，則當要等特 Samsung 公布。

Samsung Galaxy Fold 採用全新摺 Mon 設計，備受全球期待。（The Verge）

Samsung Galaxy Fold 採用了嶄新的摺 Mon 設計，而且摺疊式屏幕使用內摺屏式設計，製作難度因此大幅提高，讓 Galaxy Fold 可以從一部電話展開變成一部平板電腦，堪稱一代革命性的流動產品。不過，首批供傳媒試用的 Galaxy Fold 被指設計有缺撼，除了內摺主屏幕上的專用保護膜讓人誤以為可以撕除外，其鏈鉸設計亦有虛位可讓外物進入機身，讓摺疊式屏幕出現意想不到的問題。記者原以為這個設計上的缺撼將會使 Samsung Galaxy Fold 大幅度延期，但可幸 Samsung 卻貎似成功解決問題。

雖然 Samsung 表明會在稍後時間再次公布 Galaxy Fold 的開售安排，但為了照顧預訂客戶的需要，亦於日前向一眾已預訂 Galaxy Fold 的客戶發送電郵，為 Galaxy Fold 延期致歉外，亦為客戶提供三個不同處理方案，包括立即取消預訂並作全數退款、Galaxy Fold 於 5 月 31 前尚未發貨則自動取消預訂並作全數退款，用戶亦可選擇保留預訂並繼續耐心等待 Galaxy Fold 重新推出（可在發貨前隨時取消並退款），算是一個頗為負責任的做法。

由於 Samsung 在上述的有關預訂處理的電郵中提到 5 月 31 日這個日子，故坊間相信 Samsung 正在追逐這個目標日期，務求能盡快為 Fans 帶來 Galaxy Fold，以便比其主要對手 Huawei Mate X 更快地推出市場。

來源：TheVerge、PhoneArena