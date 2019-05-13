iPhone XR 2019 年換新色　藍色、珊瑚色退役兩款新色更加搶

iPhone XR 2019 年將可能加入兩款新顏色，取代現時型號的藍色及珊瑚色。近日關於 iPhone XI 及 XR 2019 年版有不少新消息流出，繼兩機的 3D CAD 立體設計圖檔及 A13 處理器的消息後，日本的 Macotakara 再透露有關 iPhone XR 2019 新配色的資訊。

iPhone XR 是繼 iPhone 5c 後，Apple 再一次推出多配色選擇的手機。現時 iPhone XR 設有黑、白、藍、紅、珊瑚（橙）及黃色 6 種選擇，不過日本方面的 Apple 消息網站 Macotakara 就引述供應鏈消息，指 iPhone XR 2019 年版，很大可能以綠色及薰衣草（紫）兩款顏色，入替現時的藍及珊瑚（橙）色。

iPhone XR 2019 將可能以綠色及薰衣草（紫）兩款顏色，入替現時的藍及珊瑚（橙）色。（Apple）

iPhone XR 2019 新配色預想（按圖放大）

兩款傳聞中的新色綠色及薰衣草（紫）對比起藍及珊瑚（橙）色更加中性，其中薰衣草（紫）應該會頗受女性用戶歡迎。Macotakara 更加以現時 iPhone XS 的 6 款配色官方保護套，比照傳聞中的新配色。記者個人其實覺得珊瑚（橙）蠻有保留的價值，大家又比較喜歡新配色還是舊配色呢？