復仇者聯盟Avengers iPhone Siri有彩蛋？扮Jarvis人人做Iron Man

數碼生活
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復仇者聯盟4 Avengers 上畫就快兩星期，要睇的朋友應該都睇晒？以下唔好怪我劇透啦！Endgame 最大彩蛋其實是... Siri 原來可以 cosplay JARVIS！等你可以幻想自己係 Tony Stark 做 Iron Man；前題是，Siri 唔識幫你整飛行套裝㗎！

其實 JARVIS 唔似得 Siri，已經改名叫 Vision 無做智能助理好耐？Iron Man 個新智能助理叫 FRIDAY？呢層其實我都知，不過大家情感上，都始終覺得 Iron Man 的智能助理應該叫 JARVIS，所以彩蛋這件事，當然是要 Siri 飾 JARVIS 過癮得多。

復仇者聯盟 Avengers 原來有彩蛋，大家可以叫 Siri 聲飾 JARVIS。（截圖）

大家只要係「喂 Siri」之後，用 JARVIS 或者中文賈維斯稱呼 Siri，同 Siri 講「你好 JARVIS」、「賈維斯你好」、「Hello 賈維斯」之類的說話，Siri 就會「配合」你，同你用 Avengers 的對白對答，雖然你可以睇得出 Siri 其實唔太願意...

Siri 聲飾 JARVIS 對答（按圖放大）

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若果使用英文版 Siri 的朋友，會發現 JARVIS... 應該係 Siri 的對答更加生鬼有趣，而且款式更多。其實這個彩蛋已經出現一段時間，不過睇完《復仇者聯盟4 Avengers Endgame》意猶未盡的朋友，可以搵 Siri 聲演 JARVIS，同你解一解睇完《終局之戰》的鬱悶。

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