冷氣機教你選！拆解消委會報告介紹慳電型號　每年節省三成電費

每逄夏天，冷氣都成為每個家庭最重要的電器。是忍受酷熱的折磨，還是抵著高昂的電費，很多人都在這矛盾下渡過炎夏。近日，消委會在《選擇》月刊中，公開了對 14 款俗稱「兩匹」窗口式冷氣機的測試結果，發現當中有 12 款的製冷量都低於品牌聲稱。而且發現，即使全部樣本都是「1 級」能源效益標籤，但慳電的性能迥異，最高效能的比最低效能的電費，全年可相差逾三成。因此，懂得選擇一部高效益的冷氣，真的能大大降低電費開支。

變頻式冷氣較好？

消委會 14 個樣本中，有兩個是變頻式冷氣，其餘的都是定頻式。變頻式冷氣可依據室溫的變化，自動調整輸出功率。不會像定頻式般，當溫度達預定水平時停止運轉，因此能在較低耗電下，同時提供適量的冷氣。能源效益最大的兩款變頻式冷氣成為樣本中估計每年電費最低的，當中「樂信牌RC-HE180K」估計每年電費只要 $1,311，獲 5 星評級。第二名的「Panasonic CW-HE180KA」估計每年電費只要 $1,326，獲 4.5 星評級。市民在選擇冷氣機時，可以變頻式提供的能源效率作考量，每年所節省電費多之餘，也能令家屋溫度保持在更穩定的水平。

（消委會電費計算公式：以每年開180日冷氣、每日12小時，每度電1.2元估計）

14 款冷氣機（消委會影片截圖）

最慳電之選（點圖看詳情）：

冷氣機售價和電費平衡

選擇冷氣要看 CSPF 值（冷氣季節性能因數）的同時（CSPF值越高越省電），也要考慮冷氣機本身的售價。以上介紹的變頻式冷氣機的售價都比定頻式高，兩部分別索價 $10,980 和 $12,500。市民也可以選擇消委會評分 4 星的定頻式冷氣機，當中以「開利 CHK18ENE」﹑「美的 MWH-18CM3X1」和「威士汀 WWN18CRA-D3」三款較為化算。「美的 MWH-18CM3X1」售價為 $5,399 ，估計每年電費約 $1,862，比上述介紹的樂信牌每年貴約 $551，不過售價便宜 $5581。拉上補下後，要足足多年時間才彌補機價。因此市民若不想一開始花太多金錢，以及估計冷氣在 8-10 年後也要更換的話，以上三款或會是更好的選擇。

定頻式的抽濕表現較變頻式好（消委會影片截圖）

高性價比之選（點圖看詳情）：

能源效益ｘ售價＝好的冷氣機

只要記住這個公式，大家也能夠選擇最優質的冷氣機。在消委會的測試報告中看到，最後評級（3星）的「日立 RA-18MDF」，售價也是 $7,980，比上段介紹的三部冷氣都貴，而估計每年電費卻高達 $1,970。可見，不是價格高即就等於有更好的表現和效益，每年能為市民慳下不必要的電費開支才是最重要的一環。