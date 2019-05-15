《戰國BASARA Battle Party》最新手機版事前登錄啟動

【戰國BASARA Battle Party】日本Capcom宣布，預定於2019年6月在iOS／Android等手機平台上推出官方旗下人氣動作遊戲《戰國BASARA》系列款手機新作《戰國BASARA Battle Party》（戦国BASARA バトルパーティー），並自即日起開放本作事前登錄讓玩家們申請預約。

《戰國BASARA》為日本Capcom所推出的第三人稱視點人氣3D動作遊戲系列，由於獨特的一騎當千武將砍殺動作，以及獨特豐富的戰國武將特色魅力（如本多忠勝在本作是有如機器人一般的超酷帥武將造型），加上華麗爽快的「BASARA技」等豐富動作招式設計，以及由「T.M.Revolution（西川貴教）」演唱系列主題歌等設計，因此在推出後大受好評，除了遊戲外，也曾陸續推出動畫等各種泛娛樂多媒體版本，可說是非常當紅的IP作品。

至於在這次的手機版方面，本作為一款將系列歷代武將全部收錄登場的「戰國英雄養成團體對戰」遊戲，玩家們可以收集系列歷代武將進行培育並組成最強隊伍，以天下一統為目標來進行故事冒險，體驗不同於之前家機版的全新《戰國BASARA》遊戲魅力！

而在本作自即日起正式展開的預約註冊活動方面，官方將會視預約玩家人數（Hits）贈送各式各樣的特典獎勵（如武將轉蛋券、喜歡武將自選等等），喜歡系列作的粉絲們不妨現在就趕快上官網申請預約，以免錯失這次領取好康的機會！

（《Battle Party》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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