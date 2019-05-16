OnePlus 7 Pro 鐵甲奇俠羅拔唐尼代言　有5G、鏡頭升降超硬淨

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OnePlus 7 Pro 正式發布，更請來飾演 Iron Man 鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）作為代言人。手機設有 5G 連線，而且更配備廠方聲稱足夠承受 50 磅重力的彈出式升降前置鏡頭，難怪要搵「鐵甲」奇俠做代言人。

OnePlus 7 Pro 及 4G 版本 OnePlus 7 剛正式發表，更找來飾演 Iron Man 鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）作代言人，似乎想宣傳手機配備的彈出式升降前置鏡頭有幾堅固。官方就特別製作了一條影片，以 OnePlus 7 Pro 的升降鏡頭，吊起一塊重 49.2 磅的水泥，來顯示彈出式鏡頭設計有幾堅固。

OnePlus 7 Pro 及沒有 5G 的 OnePlus 7 剛剛發布。（OnePlus）

外國亦有 YouTuber 以 OnePlus 7 Pro 作 drop test，故意將鏡頭彈出並多次以不同角度將手機「跌」落地，我們除了可以見到 OnePlus 7 Pro 的彈出式鏡頭設有「跌墜感測」（Free fall detection），會將鏡頭縮回機身之中外，手機在多次跌墜之後，彈出鏡頭依然運作正常，可見 OnePlus 7 Pro 成功在彈出式升降前鏡頭，解決了一般用戶對耐用度的憂慮（不過 OnePlus 7 Pro 機身就因為多次跌墜甚至故意的大力摔落，基本上已經粉身碎骨）。

OnePlus 7 Pro 請來飾演 Iron Man 鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）作為代言人。（OnePlus）

外國亦有 YouTuber 以 OnePlus 7 Pro 作 drop test，故意將鏡頭彈出並多次以不同角度將手機「跌」落地，我們除了可以見到 OnePlus 7 Pro 的彈出式鏡頭設有「跌墜感測」（Free fall detection），會將鏡頭縮回機身之中外，手機在多次跌墜之後，彈出鏡頭依然運作正常，可見 OnePlus 7 Pro 成功在彈出式升降前鏡頭，解決了一般用戶對耐用度的憂慮（不過 OnePlus 7 Pro 機身就因為多次跌墜甚至故意的大力摔落，基本上已經粉身碎骨）。

OnePlus 7 Pro 官方彈出式鏡頭「起重」測試（按圖放大）

OnePlus 7 Pro 配備 1600 萬像素前鏡頭（f/2.0、1.0µm），官方表示可升降達 30 萬次。另外手機機背配備 4800 萬像素 4 合 1 像素 f/1.6 主鏡頭（ 0.8µm 或 1200 萬像素輸出 1.6µm、OIS、EIS）、800 萬像素 3 倍光學變焦鏡（f/2.4、1.0µm、OIS）、1600 萬像素 117 度廣角鏡（f/2.2）。3 鏡頭模組支援 PDAF 相位對焦、LAF 雷射對焦及 CAF 對比對焦。手機配備 6.67 Fluid AMOLED 屏幕（3120 x 1440、19.5:9），設有屏下指紋感應、內建 Snapdragon 855 處理器，分別設有 6GB RAM + 128GB ROM 定價 $5,698、8GB RAM + 256GB ROM 定價 $6,498 及 12GB RAM + 256GB ROM 定價 $6,998。

YouTube 頻道 GimzoSlip 以 OnePlus 7 Pro 的彈出式前鏡作 drop test。

另外 4G 版 OnePlus 7 則配備 6.41 吋 AMOLED 19.5:9 屏幕、水滴型 1600 萬像素前鏡（f/2.0、1.0µm）、雙主鏡頭為 4800 萬 4 合 1 像素 f/1.7 鏡頭（ 0.8µm 或 1200 萬像素輸出 1.6µm、OIS、EIS）及 500 萬像素（f/2.4、1.12µm）全焦距副鏡。同樣使用 Snapdragon 855 處理器， 6GB RAM + 128 GB ROM 定價 $4,298 及 8GB RAM + 256GB ROM 定價 $4,998。

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