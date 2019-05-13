iPhone 11 加入逆向無線充電？彭博爆料：相機功能「大躍進」

新一代 iPhone 預料將在今年的 9 月正式發表，據聞 A13 處理器等主要零件已投入生產；不過比起內部的硬件，可能更多人會關心新一代的 iPhone 於功能上有何突破，而彭博（Bloomberg）就為我們帶來了多一點頭緒。

日前財經媒體彭博（Bloomberg）似乎又得到了獨家消息，指 iPhone 將會加入部份 Android 旗艦機上的新功能，例如可以為其他配件進行無線充電的逆向無線功能（站在 iPhone 的立場，應該是為 AirPod 專用的吧？如果能為Apple Watch充電就更好...）。

目前支援逆向無線充電的有 Samsung Galaxy S10 系列、以及 Huawei Mate 20、P30 等等，仍算是旗艦級手機的一大賣點

另一方面，iPhone XS 及 XS Max 的繼任機，在相機功能上亦會有莫大進步，除了會加入全新的超廣角鏡讓用戶拍攝更多內容的相片之外，變焦鏡倍數將有所增長。至於以玩色為賣點的 iPhone XR，據說將會加入變焦鏡，以雙鏡配置示人，但一樣會加入類似 iPhone 11 流傳多時的凸出方形鏡頭位，甚為突兀。

目前在 Android 方面，Huawei 已經推出擁有 5 倍變焦的機種，而目前 iPhone XS 的變焦鏡倍數僅為 2 倍，難道有 3 倍、甚至 5 倍變焦鏡在 iPhone 11 上出現？

資料來源：Bloomberg、BGR、Pricebaba