iPhone 11 加入逆向無線充電？彭博爆料：相機功能「大躍進」

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

新一代 iPhone 預料將在今年的 9 月正式發表，據聞 A13 處理器等主要零件已投入生產；不過比起內部的硬件，可能更多人會關心新一代的 iPhone 於功能上有何突破，而彭博（Bloomberg）就為我們帶來了多一點頭緒。

日前財經媒體彭博（Bloomberg）似乎又得到了獨家消息，指 iPhone 將會加入部份 Android 旗艦機上的新功能，例如可以為其他配件進行無線充電的逆向無線功能（站在 iPhone 的立場，應該是為 AirPod 專用的吧？如果能為Apple Watch充電就更好...）。

目前支援逆向無線充電的有 Samsung Galaxy S10 系列、以及 Huawei Mate 20、P30 等等，仍算是旗艦級手機的一大賣點

另一方面，iPhone XS 及 XS Max 的繼任機，在相機功能上亦會有莫大進步，除了會加入全新的超廣角鏡讓用戶拍攝更多內容的相片之外，變焦鏡倍數將有所增長。至於以玩色為賣點的 iPhone XR，據說將會加入變焦鏡，以雙鏡配置示人，但一樣會加入類似 iPhone 11 流傳多時的凸出方形鏡頭位，甚為突兀。

目前在 Android 方面，Huawei 已經推出擁有 5 倍變焦的機種，而目前 iPhone XS 的變焦鏡倍數僅為 2 倍，難道有 3 倍、甚至 5 倍變焦鏡在 iPhone 11 上出現？

資料來源：Bloomberg、BGR、Pricebaba

【Android清機教學】必學Google Play隱藏功能、一鍵清走無用Apps
iPhone XR 2019 年換新色　藍色、珊瑚色退役兩款新色更加搶
Ghost Recon Breakpoint 火線獵殺：絕境 NOMAD人偶 10月同步出
Samsung Galaxy Fold 即將再推出？完成檢測公布正式時間
Instagram Lyrics Stickers神秘新功能 播歌出歌詞 即將推出？
【Monster Hunter World】攻略　歷戰王滅盡龍打法心得
河蟹版PUBG《和平精英》被殺就揮手、為求過審中國手遊去到幾盡？
《卡蘿與星期二》配唱歌手Nai Br.XX及Celeina Ann將舉行演唱會！
日媒指中國手遊已佔領韓國市場　瘋狂吸客全靠性感美女＋侵權圖？
PS4 Kill la Kill 斬服少女 the Game「流子篇」最新情報公開
《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》5月底大規模更新　下載版特價發售
iPhone 11 如期而至！彭博：傳A13 處理器正式投產
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。