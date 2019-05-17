Google Pixel 3a 系列水貨香港開賣　親生仔無炒價抵玩入手

Google Pixel 3a 及 3a XL 兩個中階「親生仔」上星期才在 Google IO 2019 中正式登場，估不到先達的水貨商三禾電氣已經旋即引入香港。以為水貨機一定要食炒價？今次兩台 Google Pixel 3a 系統算是良心價開賣，之前一直嫌 Pixel 系列天價的朋友絕對可以考慮。

Google Pixel 3a 系列打正旗號屬 Google 旗下的「平價」產品，3a 及 3a XL 的 US$399 及 $479 定價（約港幣 $3,131 及 $3,759）亦確實比上年度的 Goolge Pixel 3 及 Google Pixel 3 XL 的起錶價 US$799（約港幣 $6,258）起及 US$899（約港幣 $7,042）起便宜得多。不過 Google Pixel 的水貨手機，由於拍攝質素出眾，加上可以用到更多親生仔專利的 Google 原生功能，在香港一直有價有市，不愁客路。

Google Pixel 3a 系列跟 Pixel 系列一樣，可以使用 Night Sight 、Super Res Zoom 等拍攝功能。（三禾電氣）

以往 Pixel 系列水貨到港，一般跟美國定價都有千多元的差距，今次 Pixel 3a 系列似乎因為 Google Assistant 尚未學識廣東話的關係，繼續跟香港的 fans 們緣慳，不過由於台灣屬於首發地區之列，亦令香港水貨貨源較以往穩定。今次 Google Pixel 3a 及 3a XL 的水貨價，竟然只是以 $3,780 及 $4,380 的「佛心價」開賣，將運費計算在內，其實跟自己在外國訂購沒有太大差價，對於一直恨玩 Pixel 的朋友來說，可以即決。

Google Pixel 3a 系列雖然在處理器上使用 Snapdragon 670 及 Adreno 615 圖像引擎，稍微有點降級，但 1220 萬像素 1.4μm 感光元件的 f/1.8 主鏡頭，就跟 Pixel 3 系列一樣支援 Night Sight 超低光拍攝、Super Res Zoom 數碼變焦技術、景深相片拍攝等的功能，拍攝效果絕對可以挑戰旗艦級 iPhone XS Max 的水平。四千元不到的價錢，剩係買個鏡頭都抵。