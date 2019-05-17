ASUS ZenFone 6 西班牙發表、創新「翻鏡」旗艦有競爭力！

ASUS 去年曾經傳出會停產旗下的 ZenFone 系列手機，不過今日他們就在西班牙華倫西亞發表新作 ZenFone 6，實行以行動打破謠言。 作為一部旗艦手機，ZenFone 6 又帶來了目前其他手機前所未有的配置，除了有近年大熱的全面屏幕、在同級機罕見的超大容量電池之外，最為囑目的就要數其翻轉式設計鏡頭，除了可以讓主鏡隨時變成前鏡頭，在功能上 ASUS 方面也明顯有設想過，盡用新鏡頭的機械特性，讓 ZenFone 6 在當今 Android 市場爭取一席之地。

要成就真正的全面屏效果，各廠都各施其法將屏幕的前鏡頭或是「M字額」隱藏，今年我們看見了 vivo 的升降鏡、Samsung 的旋轉鏡，而 ASUS 則以 ZenFone 6 帶來了全新的翻轉式鏡頭。

在機械設計上，ASUS ZenFone 6 的翻轉式鏡頭與 Samsung Galaxy A80 似是一脈相承，然而由於軸心不同的關係，讓 ZenFone 6 的鏡頭不單止有前鏡／後鏡的玩法，而是可以根據用戶需要變換角度，甚至可以做到幾個自動化操作，例如自動拍攝超過 180° 的全景相片、或是在拍攝影片時做行自動水平追焦等等，比 A80 玩法更多。

ZenFone 6 採用雙鏡頭設計，分別為 4800 萬像素的 Sony IMX586 主鏡頭以及 1300 萬像素、125° 視角的超廣角鏡頭。官方強調此鏡頭模組內用上了液態金屬，比採用不銹鋼堅軔 4 倍、更輕 20％。

除了作為重點的鏡頭之外，ASUS ZenFone 6 的其他配置亦對得起旗艦水平，甚至比其他廠出品更強，Snapdragon 855 處理器自不在話下，另外它又內置了高達 5000mAh 的大容量電池，並支援其他機未有的三卡設計。

ASUS ZenFone 6 將備有 6GB RAM + 128GB ROM 及 8GB RAM + 256GB ROM 兩種配置，已鐵定會在 6 月時份正式供港，而據聞售價將以不足＄5000 為起點，論功能、性價比都絕對可以在目前 Android 市場的旗艦競爭中爭一席之地，算是 2019 上半年另一值得期待的新機。