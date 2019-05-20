Google 對華為禁令或使 P30、Mate 20 系列聲價十倍！？

早前美國政府對大量中國企業實施禁令，只要榜上有名者，美國本土企業將不可以在未得許可之下為其提供任何的軟／硬件技術，而其中，就包括了國產手機龍頭華為 Huawei。 消息一出，令手機界熱議，大批華為手機用家都表示擔心現在用的手機會受到影響；然而，Google 方面已經打出強心針，表明現在用戶不受影響。

在路透社消息公開後，Google 在短時間內已對傳媒發放了若干聲明，而在最新的聲明當中，Google 方面就指，是次安排僅遵從政府法令，目前有關的後續行動仍然有待進一步商討。

他們在聲明中亦明言：目前已經安裝了 Google 服務的華為手機，將可以繼續得到來自 Google Play 服務以及 Google Play Protect 的保安支援。換言之，近年來熱賣的華為手機系列如 Mate、P 系列的手機將暫時只是未來的 Android 新系統更新受阻，但機照打、Apps 照裝，不過在未來將會推出的華為新機就沒有那麼幸運。



未及在禁令實施前推出的華為新型摺機 Mate X，恐怕亦成「沒有 Google Play」用的一份子了

若然事態持續，由於沒有得到 Google 的產品使用許可，華為新手機即使可以經 AOSP（Android Open Source Project、即 Android 開源計劃）安裝 Android 系統，仍不可在出廠時安裝任何 Google Service，屆時不單沒有 App Store 進行軟件安裝，亦失去了其他好用功能如自動同步的 Google 聯絡人、日曆等等支援。

新機出廠功能減半，令目前在市場販售的華為旗艦如 Mate 20 Pro、P30 Pro 等機成為「末代」可以用到 Google 服務的華為手機，使它們的價值飛升，短期內在二手市場或會見有一股升浪。

