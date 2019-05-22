Powerbeats Pro 香港行貨開箱上手玩！與AirPods 2簡單比併

【Powerbeats Pro香港行貨開箱】不少Apple iPhone用家關注的Powerbeats Pro美國已經率先開賣，可是香港仍遲遲未有得賣。幸而我們香港行貨版搶先入手，立刻開箱試玩，以及與Airpods 2作初步比較。

年初公布Powerbeats Pro雖然美國已於5月初推出，可是至今香港仍未推出。而我們最近於香港代理手上，率先入手香港行貨Powerbeats Pro，立刻開箱為大家睇睇內裡乾坤。

暫時只有黑色選擇，其他顏色還需要等到夏天才推出。（林勇攝）

開箱就可以見到有如「番梘」般的Powerbeats Pro金屬外盒，而底層就附一條黑色Lightning充電線以及不同size的膠耳塞，合適不同的耳形選擇。配對方而亦都非常簡單，只需要將耳機盒放近iPhone，打開蓋，iPhone便會出現配對選項，一撳即用，與Airpods 2完全一樣。（按下圖放大開箱細節）

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Powerbeats Pro以Airpods 2同樣內置最新Apple H1晶片，無論配對、操作都與Airpods 2同樣好用。同樣對應「喂Siri」功能，但電量明顯比Airpods 2高（使用時間9小時與5小時之比）。而操作方面，耳機有兩個按摩，「b」logo的便是「確認掣」（按一下可接聽電話），而上方則有實體鍵可以調校音量，這比Airpods方便得多。電話收音方面亦算可以，但感覺相比Airpods好像仍有點不足。（按下圖放大機身及功能細節）

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音質又如何？暫時只是聽了半日，感覺上比起Airpods更封閉，不會漏音，亦都比Airpods大聲。另外，聲音亦都比Airpods雄渾有力，只是分析力差一點，層次感未夠，以這個售價的藍牙耳機而言，非常不錯。不過因為只玩了半日而已，讓記者再試聽用多一段時間，為大家再作更詳盡的評測。

Powerbeats Pro售價：$1988

Powerbeats Pro與Airpods 2比較（按下圖放大）