華為 Huawei未甩難！ARM 暫停合作　Kirin手機處理器面臨停產？

華為近況一點都不樂觀，ARM 跟隨 Google、Intel 及 Qualcomm 等 Huawei 的主要合作，向旗下員工發出指引，暫停與華為的一切商業往來。ARM 跟 Huawei 有什麼關係？Huawei 自家生產的處理器，必須要使用 ARM 提供的技術，換言之 Kirin 將因此而全面停產！

根據 BBC 的報道，以英國為基地的 ARM 其實早在 16 日（美國商務部將華為放入黑名單同日）已經向旗下 6000 名員工發出指引，暫停所有對華為的支援、技術交流及任何仍然在商討的計劃。ARM 指旗下產品設計，有應用到源自美國的技術，所以要配合美國商務部的有關決定。

華為的 Kirin 處理器設計，是建基在 ARM 的設計授權而生產，若果 ARM 停止跟 Huawei 的合作，代表 Kirin 處理器將要停產。（Huawei）

雖然美國政府已經發出 90 日暫緩令，讓各機構可以跟 Huawei 商討後續安排，不過 ARM 方面似乎並未有任何跟華為暫時恢復合作的意向。有別於先前宣布暫停合作的 Google、Intel 及 Qualcomm。

市場上有聲音指，Huawei 可以靠自家生產的 Kirin 處理器去面對難關，但 Kirin 處理器跟市場上幾乎所有流傳處理器，包括 Qualcomm 的 Snapdragon 系列、Apple 的 A 系列處理器，甚至 MTK 聯發科的處理器一樣，全部的設計，其實同樣建基於 ARM 設計的晶片架構，換言之各大廠商生產的處理器雖然有不一樣的效能表現，但其設計的最根本，全部均使用 ARM 的授權設計，沒有了 ARM 的授權，Huawei 在流動處理器上基本是找不到任何的替代方案，要自行設計亦接近全無可能。

市場分析認為，若果 ARM 持續停止向 Huawei 授權，將會是廠方不可逾越的難關。換言之，就算 Huawei 可以不靠 Google 的幫助，開發自家建基在 AOSP 的作業系統；可以不靠 Intel、Qualcomm 提供處理器，以自家生產的 Kirin 處理器應付需要；但若果沒有 ARM 授權設計，Kirin 處理器，包括計劃中的 Kirin 985 處理器，將要全面停產。

不過早前 GizChina 亦引述台積電 TSMC 方面的發言，在經過初步估計之後，相信繼續為 Huawei 生產旗下 Kirin 處理器（包括開發中的 Kirin 985 處理器），應該不會抵觸美國政府最新的法律要求。不過台積電亦補充，將會密切注意局勢的發展，審慎處理相關的法律問題。另外，GizChina 亦指 Huawei 除了向 ARM 購買設計授權生產處理器外，Huawei 亦已經向 ARM 購買 ARMv8 設計構架的永久授權，理論上可以自行繼續開發以 ARMv8 構架發展的處理器。到底情況會怎樣發展，實在值得支持 Huawei 的朋友關注。

來源：BBC、GizChina