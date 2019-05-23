One Plus 7 Pro 國行版更抵玩！裝國際版ROM使用與港版分別不大

One Plus 7 Pro 已經正式上市，而今年國行與港版的售價更相差達約成千蚊港元，相信好多精明的網友就會入手國行版再裝國際版使用。

現時水貨市場的 One Plus 7 Pro 將有三個版本，分別有 6GB RAM + 128GB ROM、8GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 512GB ROM，售價分別為$4,880、$5,580及$6,280，並提供灰藍兩色，這個國行版售價足足平行版接近千元，而且國行已刷入國際版 ROM，使用起來没有大分別。

One Plus 7 Pro（Mobile Magazine）

OnePlus 7 Pro 用上了 6.67 吋 2K 顯示屏，屏佔比達 93%，擁有最高 90Hz 的屏幕刷新率，屏幕亮度可達 800nits，並支持 HDR 10 / 10+。至於其他規格就配備配備 Snapdragon 855 處理器，內置最高 12GB RAM 以及 256GB ROM，電池容量為 4000mAh。相機部份是豎排的三鏡頭，分別是 4800 萬像素的標準鏡頭 (IMX 586、F1.6)、1600 萬像素的廣角鏡頭以及 800 萬像素的 3 倍光學變焦鏡頭 (支持 OIS 防震)。而根據 DxOMark 結果，OnePlus 7 Pro 綜合得分為 111 分，相比起華為的 Mate 20 Pro 還要高分，僅比 P30 Pro、Samsung Galaxy S10 5G 低一分。

查詢：樺峯數碼

親生仔定契仔 ?Android One 又是什麼

多部 Nokia 手機減價，驍龍 710 手機僅售 $2498

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載】

《香港01》App，精彩遊戲、動漫、好玩gadgets情報攻略及評測即時放送！

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app