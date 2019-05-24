多部 Nokia 手機大減價！Nokia 8.1 港幣2500有找！？

各大連鎖商鋪調整多部 Nokia 手機的售價，當中包括上年12月上市搭載驍龍 710 的 Nokia 8.1。

引述各大連鎖商鋪的消息，今次減價的新機包括：NOKIA 8.1(4GB+64GB)、NOKIA 8.1(6GB+128GB)、Nokia 5.1 Plus 及 NOKIA 7 Plus。其中以 NOKIA 8.1 最為抵玩，4GB RAM + 64GB ROM 版本僅售 $2498，至於較高的 6GB RAM + 128GB ROM 版本僅售 $2698，這版本相比其他品牌的同一內存組合的手機在處理器上更有優勢。NOKIA 8.1 配備高通驍龍710 處理器，4/6GB RAM + 64/128GB ROM，採用支援 HDR 10 6.18″ PureDisplay 全屏幕，電池容量為 3500 mAh，並預載 Android 9.0 系統，由於是 Android One 計劃手機之一，故它享有兩年系統升級保証。鏡頭方面，配備新一代蔡司鏡頭，主鏡頭1200萬像素，感光尺寸達 1.4um， 並支援 OIS 光學防手震，副鏡則是1300萬像素景深鏡頭。

其他 Nokia 手機報價: NOKIA 9 Pureview $4998 NOKIA 8.1(4GB+64GB) $2498 NOKIA 8.1(6GB+128GB) $2698 NOKIA 7 Plus $2288 NOKIA 7.1 $1798 Nokia 5.1 Plus $1398 Nokia 3.1 Plus $1088

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