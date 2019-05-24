華為連microSD卡都無得用！Huawei仲有咩可以畀人禁？

華為最新難關，手機連 microSD 都不可以再使用！SD Association 加入跟 Huawei 終止合作的行列，繼 Google、Intel、Qualcomm、ARM、世界多個網絡商等機構，成為最新將 Huawei 在成員或合作名單上除名的國際組織。

根據 GizChina 報道，以加州為總部的非謀利組織 SD Association，日前正式將華為從成員名單中除名，以配合美國商務部的禁令；此一舉動代表 Huawei 從今起，不可以再在新生產手機上，設有 microSD 卡插槽或支援任何 SD 卡裝置。

Huawei 高階手機雖然已經沒有使用 microSD 卡，但在入門、中階及 Honor 品牌旗下，依然有不少手機是使用 microSD 的。（蔡浩騰攝）

Huawei 未知是否未雨稠繆，在上年推出自家的 nano card，當其時大概沒有人考慮過會成為 microSD 卡的 plan B。不過 Huawei 在接連失去多家不同零件的供應商，以及多種製作手機必須技術的專利使用權後，到底是否有足夠的「plan B」去繼續營運？

簡單一點去說明，華為不論是手機的操作系統、處理器、無線網絡的天線、到使用 microSD 卡，已經全部因為禁令而無法再繼續進行，再加上各大網絡商、零件供應商已經先後加入，跟 Huawei 暫停合作，Huawei 暫時剩低可以使用的標準技術，大概只剩低 USB-IF 協會的 USB-C 連接埠、Wi-Fi Alliance 的無線區域網絡等，到底如何繼續在這場貿易戰硬撐落去，實在令支持者既擔且憂。

來源： GizChina