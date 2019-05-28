HADO 日本AR運動實境閃避球進駐 VR遊戲Party Room

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【HADO AR閃避球】日本遊戲製作公司HADO發明，以增強實景技術（Augmented Reality / AR）結合傳統閃避球的運動，創立HADO AR實境閃避球，成為真正動起來的電競項目，於日本更有世界盃比賽；最近有Party Room場地引入HADO閃避球長註，除了娛樂更希望將AR閃避球普及變成運動項目！

200萬日圓世界盃

源於日本的「HADO」AR閃避球，2018年底舉辦HADO World Cup世界盃賽事，來自7個國家共14支HADO隊伍箏奪冠軍獎金達200萬日圓（約14.2萬港元），另設個人獎項每個達10萬日圓。世界賽以3人對3人比賽，於限時80秒（亦有180秒）一局內，以電球擊中並KO對方一次可得1分，防守可避過電球或架設盾牌抵擋攻擊，在限時內取得最高分獲勝。

有派對服務場地引入源自日本HADO AR閃避球 並設固定場地，HADO電競選手終於有固定練習地方。 （鄧鴻至 攝）

HADO AR閃避球玩法 【點圖放大】

手上iPhone控制設定

HADO球致勝關鍵除了體力及技術外，手上戴上的iPhone亦是不能缺少的裝備；內置App會有包括電球速度、電球大小、盾牌強度及充能速度，每名隊員手上有6分，可為各項中只有1分的項目增強分數，最高5分；例如為盾牌強度加至5分將會得到最強盾牌，但只有2分（6-4=2）加強其他項目，所以與隊友事先溝通、善用分數增強全隊設定亦是HADO閃避球中最重要的環節。

每位球員都會戴上一部由iPhone作顯示用的AR頭戴裝置

HADO選手上的iPhone可控制：（左起）電球速度、電球大小、充能速度及盾牌強度。 （鄧鴻至 攝）

必玩VR遊戲

除了HADO外，Tomorrowland Galaxy也是一個派對場地，場中設有兩款VR遊戲，推介當中的「VR極翔如翼」，玩家將置身空中進行飛行體驗，著上全身空中滑翔裝備的玩家，戴上VR眼鏡後，玩家會被水平吊起模式玩高空跳傘，靠兩邊拉繩控制左右、飛行時取得點數，而安全著陸更似真正跳傘動作；另外「VR暗黑之翼」則是直立式的VR遊戲，內置5款射擊遊戲，推介當中的Iron Man遊戲，站在機上戴上VR眼鏡後射殺敵對機甲、VR加體感真實感爆燈！

睇盡場內遊戲項目！【點圖放大】

VR極翔如翼，玩模擬飛行會真的被「吊起」！（鄧鴻至 攝）

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入場費：每位HK$238（4小時，加1小時每位HK$50）/ 包房8位起 / 包場50位起；HADO AR閃避球每局每位HK$40

詳情請按：Tomorrowland Galaxy FB

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